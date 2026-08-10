Güemes: controles policiales terminaron con cuatro detenidos

Cuatro hombres con pedidos de captura vigentes fueron detenidos durante distintos operativos preventivos realizados el fin de semana en General Güemes.

Los procedimientos estuvieron a cargo de áreas operativas del Distrito de Prevención 7 y se concentraron en sectores estratégicos de la jurisdicción, entre ellos las rutas nacional 34 y provincial 11, además de los barrios 135 Viviendas y Rivadavia.

Durante los controles de identificación, efectivos de la División Infantería y Seguridad Urbana detectaron que cuatro personas eran requeridas por la Justicia en causas relacionadas con delitos contra la propiedad.

Tras constatar los pedidos de captura, los hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Las intervenciones formaron parte del Operativo Protección Ciudadana Integral, que incluye controles preventivos e identificación de personas en distintos puntos de la localidad.