Buscan a un hombre de 70 años desaparecido hace mas de una semana

El fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Felipe Herrera Condori, de 70 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 2 de agosto.

Según la denuncia realizada por una de sus hijas, ese día, entre las 19 y las 20, el hombre se retiró del domicilio de una familiar ubicado en barrio Gauchito Gil de la ciudad de Salta y desde entonces no regresó ni mantuvo contacto con sus allegados.

A partir de la denuncia se activó el protocolo correspondiente y se desplegaron distintas tareas destinadas a establecer su paradero. Entre ellas se realizaron recorridos por barrios, plazas, espacios públicos, paradores de transporte y sectores próximos a establecimientos sanitarios, además de entrevistas y otras diligencias.

También se efectuaron consultas en hospitales y se dio intervención a la División Búsqueda Permanente de Personas Extraviadas. Asimismo, se realizaron averiguaciones a partir de datos aportados por la comunidad sobre personas que podrían coincidir con sus características, sin que hasta el momento haya sido posible localizarlo.

En continuidad con las medidas, se solicitaron informes vinculados a registros telefónicos y consultas a empresas de transporte de pasajeros para determinar si existen registros de viajes que puedan aportar información sobre sus desplazamientos.

Herrera Condori es de contextura delgada, tez morena, cabello corto con canas y mide aproximadamente 1,55 metros. Como rasgos particulares, presenta varios dientes de oro y una parálisis facial unilateral que afecta su habla. Al momento de retirarse llevaba consigo una mochila negra y habitualmente utiliza pantalón de jean azul y gorra.

La familia autorizó expresamente la difusión de su fotografía y datos para ampliar la búsqueda y solicitar la colaboración de la comunidad.

Se solicita que cualquier persona que pueda aportar información útil para establecer su paradero se comunique de inmediato a la dependencia policial mas cercana.