El clásico salteño ya se juega afuera de la cancha: Definición por el público visitante

A menos de una semana del esperado clásico salteño, todavía no está definida la presencia del público visitante en el estadio Martearena. La dirigencia de Central Norte realizó el pedido formal ante la Policía, a través del Ministerio de Seguridad, para que se autorice el ingreso de los hinchas de Gimnasia y Tiro.

Sin embargo, la decisión no será inmediata. Según fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, recién el próximo miércoles habrá una determinación al respecto, luego de una reunión de evaluación entre autoridades ministeriales y la Policía de Salta.

La situación requiere un análisis especial debido al contexto de las últimas semanas. La pasada semana se recrudecieron los enfrentamientos y las diferencias internas dentro de una de las facciones de la hinchada de Central Norte, un escenario que genera preocupación y será uno de los puntos centrales a la hora de definir el operativo de seguridad.

Por eso, la posibilidad de contar con hinchas visitantes no dependerá solamente de un pedido institucional. Las autoridades deberán evaluar las condiciones de seguridad, la cantidad de efectivos necesarios, los accesos y egresos y, especialmente, cómo se organizaría la ubicación de los simpatizantes de Gimnasia y Tiro dentro del estadio Mundialista.

Un clásico con mucho en juego

El partido tendrá además un condimento deportivo enorme. Central Norte llegará al clásico involucrado en la pelea por la permanencia, mientras que Gimnasia y Tiro afrontará otro capítulo de una rivalidad histórica que vuelve a tener al Martearena como escenario.

La expectativa de los hinchas crece con el correr de las horas, pero habrá que esperar hasta el miércoles para conocer la resolución oficial sobre el público visitante.

El clásico ya comenzó a jugarse: primero en los escritorios y en las reuniones de seguridad; el domingo, si todo está dado, será el turno de la pelota.