Córdoba: tiró brasas de un asado y provocó un incendio

Un hombre fue detenido en Córdoba luego de provocar un incendio al arrojar brasas encendidas después de realizar un asado.

Según se informó, el material todavía caliente entró en contacto con vegetación seca y originó un foco que obligó a intervenir a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.

Los equipos trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose por el sector. El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos que implica desechar brasas sin asegurarse de que estén completamente apagadas, especialmente en zonas con vegetación seca y condiciones favorables para la propagación del fuego.

Las autoridades recomiendan apagar las brasas con abundante agua y verificar que no queden puntos calientes antes de abandonar el lugar.