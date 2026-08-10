Felipe Herrera Condori fue visto por última vez cuando se retiró de una vivienda de barrio Gauchito Gil, en la ciudad de Salta. Se realizan distintas medidas para dar con su paradero.
Secuestraron un auto con pedido vigente durante un control en Tartagal
Policiales10/08/2026
El procedimiento se realizó durante la madrugada en Villa Saavedra. El vehículo quedó secuestrado y tomó intervención el Juzgado de Garantías 2.
Una mujer de 22 años fue demorada durante la madrugada en Tartagal luego de que la Policía detectara que el automóvil que conducía tenía un pedido de secuestro vigente.
El procedimiento se realizó sobre calle Congreso, en Villa Saavedra, durante un control vehicular llevado adelante por efectivos de Seguridad Vial.
Al verificar los datos del rodado, los policías constataron la existencia del requerimiento judicial y procedieron al secuestro del automóvil.
La conductora también fue demorada y quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
En la causa intervino el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal.
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