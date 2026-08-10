Secuestraron un auto con pedido vigente durante un control en Tartagal

Una mujer de 22 años fue demorada durante la madrugada en Tartagal luego de que la Policía detectara que el automóvil que conducía tenía un pedido de secuestro vigente.

El procedimiento se realizó sobre calle Congreso, en Villa Saavedra, durante un control vehicular llevado adelante por efectivos de Seguridad Vial.

Al verificar los datos del rodado, los policías constataron la existencia del requerimiento judicial y procedieron al secuestro del automóvil.

La conductora también fue demorada y quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

En la causa intervino el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal.