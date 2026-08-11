Nueva autorización aerocomercial para vuelos dentro y fuera del país

La Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a Continental Flight Services S.A. a explotar servicios aéreos no regulares dentro de Argentina y hacia el exterior.

La autorización fue otorgada mediante la Disposición 20/2026, publicada este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación.

La empresa podrá transportar pasajeros y cargas en forma combinada, tanto en operaciones nacionales como internacionales.

Todavía deberá obtener su certificado

La autorización comercial no implica que los vuelos puedan comenzar de manera inmediata.

La empresa deberá obtener los certificados digitales correspondientes como explotador aéreo dentro de un plazo de 180 días corridos.

Si no cumple ese requisito, será intimada por otro período similar. Una vez agotado ese plazo, la autorización podrá caducar automáticamente.

La disposición no establece rutas, frecuencias ni aeropuertos específicos desde los cuales operará Continental Flight Services.