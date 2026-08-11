Explosivos y nitrato de amonio: los trámites serán exclusivamente online

El Registro Nacional de Armas dispuso que las solicitudes de inscripción y reinscripción de usuarios de explosivos, nitrato de amonio, artificios pirotécnicos y sustancias químicas controladas deberán realizarse exclusivamente a través de internet.

La modificación fue establecida por la Resolución 47/2026 del RENAR, publicada este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación y vigente desde el mismo día.

La Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) pasa a ser la única vía admitida para iniciar estas gestiones.

Ya no se aceptará documentación en papel

La documentación enviada por TAD tendrá carácter de declaración jurada y producirá los mismos efectos jurídicos que una presentación física.

La fecha y hora registradas en el sistema serán consideradas como momento oficial de presentación del trámite.

El RENAR aclaró que el cambio afecta únicamente la modalidad de presentación. Los requisitos técnicos y de seguridad vigentes para manipular explosivos y sustancias controladas no fueron modificados.

Las solicitudes realizadas por otra vía serán rechazadas, salvo que exista una autorización expresa por fuerza mayor, caso fortuito o indisponibilidad del sistema.

Por el uso de explosivos y nitrato de amonio en distintas actividades productivas, la modificación tiene potencial impacto operativo sobre empresas y usuarios habilitados de todo el país.