Deuda pública: Economía avanza con una recompra millonaria al Banco Central

El Ministerio de Economía dispuso una operación por USD 781.466.440,76 para recomprar Letras Intransferibles que actualmente se encuentran en poder del Banco Central.

La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación.

La operación alcanza dos Letras del Tesoro Nacional denominadas en dólares. Una vence en junio de 2031 y la otra en abril de 2032.

Los títulos serán dados de baja

La resolución dispone que los instrumentos que el Tesoro reciba como resultado de la operación serán dados de baja de los registros de deuda pública.

La primera letra involucrada había sido emitida por un valor nominal original de USD 76,2 millones, mientras que la segunda tiene un valor nominal original superior a USD 1.226 millones. La recompra se realiza a precios inferiores a su valor nominal.

La normativa habilita estas operaciones como parte del mecanismo de administración de pasivos y permite utilizar para ello fondos provenientes de organismos internacionales de crédito u otras fuentes determinadas por las áreas económicas.