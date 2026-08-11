Bienes decomisados en Orán y Pocitos serán entregados gratis a Jujuy

El Gobierno nacional decidió entregar sin cargo a la Provincia de Jujuy bienes de rezago aduanero que se encuentran bajo control de las aduanas de Orán y Pocitos, entre otras dependencias fronterizas.

La decisión fue formalizada mediante las Disposiciones 62/2026 y 63/2026 de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, publicadas este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación.

Los bienes comprendidos en la primera disposición provienen de actuaciones de las aduanas de Orán y Pocitos, mientras que la segunda incorpora además mercadería de La Quiaca y nuevas actuaciones de Pocitos.

Para asistencia social y organismos públicos

Jujuy solicitó los elementos para destinarlos a personas en situación de vulnerabilidad o de calle, centros de día, residencias para adultos mayores y oficinas de protección de niños y adolescentes.

También podrán destinarse a talleres de hilandería, renovación de vehículos oficiales, equipamiento médico, mobiliario, equipos informáticos, climatización y otras dependencias provinciales.

La normativa prohíbe la comercialización de la mercadería cedida durante cinco años y obliga a la Provincia a utilizarla exclusivamente para los destinos establecidos.

Jujuy tendrá diez días para informar cuándo retirará los bienes y 90 días hábiles para presentar la aceptación definitiva del inventario.