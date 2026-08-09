Una de cada tres personas vive con una enfermedad crónica, según la OCDE

En la actualidad, el 33% de la población padece algún problema de salud de larga duración. La información difundida por Noticias Argentinas surge de indicadores elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que analizó la situación epidemiológica en 38 países.

El relevamiento señala que, aunque disminuyó la mortalidad prematura, millones de pacientes conviven durante años o décadas con trastornos cardiovasculares, cáncer o afecciones de salud mental. Esta realidad exige adaptar la atención médica hacia esquemas de seguimiento continuo y tratamiento prolongado.

Especialistas remarcan que la inversión en prevención continúa siendo acotada en comparación con los fondos destinados a curar patologías ya instaladas. Respecto a la región latinoamericana, el informe muestra un escenario diverso: mientras Chile, Colombia y Costa Rica registran menor carga por contar con poblaciones más jóvenes, México presenta los índices más complejos.