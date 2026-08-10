El Materno Infantil destinará $48 millones al mantenimiento de su sistema eléctrico

La contratación alcanza los $48.064.253,88 y comprende el mantenimiento eléctrico de generación de ambas alas del hospital.
Salud10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Hospital Público Materno Infantil adjudicó una contratación por $48.064.253,88 para realizar tareas de mantenimiento eléctrico vinculadas al sistema de generación de energía de ambas alas del establecimiento.

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La medida fue publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, dentro de la Contratación Abreviada N° 119-0884-CAB25. El procedimiento quedó registrado a través de la Disposición Interna N° 0084/2026 del hospital. La adjudicación recayó sobre H8 Sociedad de Responsabilidad Limitada.

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