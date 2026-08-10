El Materno Infantil destinará $48 millones al mantenimiento de su sistema eléctrico

ANMAT prohibió un dermatoscopio denunciado como robado
Ivana ChañiSalud10/08/2026
El organismo sanitario dispuso una prohibición nacional sobre un equipo médico identificado específicamente en el Boletín Oficial.
El Hospital Público Materno Infantil adjudicó una contratación por $48.064.253,88 para realizar tareas de mantenimiento eléctrico vinculadas al sistema de generación de energía de ambas alas del establecimiento.
La medida fue publicada este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, dentro de la Contratación Abreviada N° 119-0884-CAB25. El procedimiento quedó registrado a través de la Disposición Interna N° 0084/2026 del hospital. La adjudicación recayó sobre H8 Sociedad de Responsabilidad Limitada.