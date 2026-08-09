Gimnasia y Tiro venció a Nueva Chicago y llega al clásico con cuatro triunfos consecutivos - Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro superó 2 a 0 a Nueva Chicago en Salta, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto dirigido por Rubén Darío Azconzábal alcanzó su cuarta victoria consecutiva, extendió a seis partidos su racha sin derrotas y se ubicó en el quinto puesto de la tabla.

El conjunto salteño volvió a hacerse fuerte como local y consiguió una nueva victoria que le permite continuar en los puestos de clasificación al Reducido.

Gimnasia y Tiro logró abrir el marcador sobre el cierre de la primera etapa. A los minutos finales, Nicolás Rinaldi anticipó a su marcador en el primer palo y convirtió de cabeza para establecer el 1 a 0.

En el complemento, el Albo mantuvo la ventaja y encontró el segundo gol para definir el encuentro. Lautaro Montoya apareció para ampliar la diferencia y establecer el 2 a 0 definitivo en el estadio David Michel Torino.

Con este triunfo, Gimnasia y Tiro alcanzó cuatro victorias consecutivas, luego de superar a Deportivo Maipú, Temperley, Almagro y Nueva Chicago. Además, anteriormente había derrotado a Colegiales y empatado con Patronato, por lo que acumula seis encuentros sin perder. Su última derrota fue el 13 de junio frente a Quilmes.

La campaña reciente le permitió al equipo salteño escalar posiciones y ubicarse quinto en la Zona B, dentro de los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Ahora, Gimnasia y Tiro tendrá un compromiso especial. En la próxima fecha visitará a Central Norte en una nueva edición del clásico salteño, en un partido que enfrentará a dos equipos con objetivos diferentes en la recta final del campeonato.