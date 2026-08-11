Colecta de sangre en el Hospital Papa Francisco: recibirán donantes de todos los grupos

El Centro Regional de Hemoterapia realizará este martes una colecta de sangre en la entrada principal del Hospital Papa Francisco, destinada a recibir donaciones de todos los grupos y factores.

La atención será de 8:30 a 13, a través del móvil del organismo, que estará instalado en el acceso principal del hospital.

Podrán donar las personas que reúnan las condiciones habituales para hacerlo. Se solicita concurrir con DNI, no asistir en ayunas y mantenerse suficientemente hidratado antes de la extracción.

La convocatoria busca reforzar la disponibilidad de sangre para responder a la demanda de pacientes que requieren transfusiones en distintos servicios de salud.