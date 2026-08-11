Colecta de sangre en el Hospital Papa Francisco: recibirán donantes de todos los grupos

Una donación puede convertirse en una ayuda decisiva para pacientes que necesitan transfusiones. Este martes habrá una nueva oportunidad para colaborar.
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Centro Regional de Hemoterapia realizará este martes una colecta de sangre en la entrada principal del Hospital Papa Francisco, destinada a recibir donaciones de todos los grupos y factores.

La atención será de 8:30 a 13, a través del móvil del organismo, que estará instalado en el acceso principal del hospital.

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Podrán donar las personas que reúnan las condiciones habituales para hacerlo. Se solicita concurrir con DNI, no asistir en ayunas y mantenerse suficientemente hidratado antes de la extracción.

La convocatoria busca reforzar la disponibilidad de sangre para responder a la demanda de pacientes que requieren transfusiones en distintos servicios de salud.

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