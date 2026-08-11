Martes de abrigo en Salta: la temperatura no superará los 14 °C

La ciudad de Salta tendrá este martes 11 de agosto una jornada fría, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que se mantendrán bajas durante buena parte del día. No se esperan lluvias.

De acuerdo con el pronóstico disponible para la Capital, durante las primeras horas los registros se ubicarán entre 4 y 6 °C, con una sensación térmica que podría ser incluso inferior. Cerca del mediodía comenzará un ascenso gradual de la temperatura.

La temperatura subirá durante la tarde

Para las horas de la tarde se prevé una máxima cercana a los 13 o 14 °C, con cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán principalmente desde el sector norte y podrían alcanzar velocidades superiores a los 20 km/h. Los distintos pronósticos consultados coinciden en que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender y se ubicará alrededor de los 5 °C, por lo que el frío regresará con fuerza después de la caída del sol.

El miércoles se espera una recuperación de la temperatura máxima, aunque las primeras horas continuarán frías. En paralelo, la zona cordillerana de Salta atraviesa un escenario diferente, con alertas meteorológicas por nevadas y viento.