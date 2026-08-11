Nevadas y viento: rige una alerta amarilla para la zona cordillerana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para la Cordillera de los Andes por nevadas y viento, con condiciones adversas previstas desde la noche de este martes 11 de agosto.

Según el organismo oficial, la advertencia por nevadas comenzará durante la noche de este martes y continuará durante la madrugada y la mañana del miércoles 12.

El viento llegará durante la tarde

Para el miércoles, además, el SMN anticipa una alerta amarilla por viento durante la tarde, por lo que la jornada estará marcada por distintos fenómenos meteorológicos en la zona de montaña.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y afectar actividades habituales, especialmente en sectores expuestos y caminos de altura.

Quienes tengan previsto circular por la Cordillera deberán prestar atención a las actualizaciones oficiales, ya que la nieve y el viento pueden complicar la visibilidad y las condiciones de tránsito.