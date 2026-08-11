Corte programado de EDESA: qué barrios de Salta se quedarán sin luz este martes

El suministro se interrumpirá desde las 8 y alcanzará a distintos sectores de la ciudad. Los trabajos forman parte de una renovación de la red eléctrica.
Salta11/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

EDESA informó un corte programado de energía para este martes 11 de agosto en la zona este de la ciudad de Salta, con una duración estimada de cuatro horas.

La interrupción comenzará a las 8:00 y afectará a sectores de los barrios Villa Las Rosas, Richieri, Pablo, Teniente General Esquiú, Talavera, Portezuelo Sur y zonas aledañas.

Por qué será el corte

La empresa indicó que la suspensión del servicio responde a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

Los trabajos forman parte del cronograma de obras que EDESA ejecuta en distintos puntos de la provincia y que requieren cortes temporales para realizar las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica.

El servicio está previsto que se normalice una vez finalizadas las tareas, alrededor del mediodía, siempre que no se produzcan demoras operativas.

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Sergio Camacho aseguró que la estructura principal entró en etapa de pavimentación y que la obra podría completarse durante la primera o segunda semana de septiembre. La Provincia también avanza con accesos y trabajos complementarios.
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