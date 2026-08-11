Corte programado de EDESA: qué barrios de Salta se quedarán sin luz este martes

EDESA informó un corte programado de energía para este martes 11 de agosto en la zona este de la ciudad de Salta, con una duración estimada de cuatro horas.

La interrupción comenzará a las 8:00 y afectará a sectores de los barrios Villa Las Rosas, Richieri, Pablo, Teniente General Esquiú, Talavera, Portezuelo Sur y zonas aledañas.

Por qué será el corte

La empresa indicó que la suspensión del servicio responde a tareas de renovación de la red de media y baja tensión.

Los trabajos forman parte del cronograma de obras que EDESA ejecuta en distintos puntos de la provincia y que requieren cortes temporales para realizar las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica.

El servicio está previsto que se normalice una vez finalizadas las tareas, alrededor del mediodía, siempre que no se produzcan demoras operativas.