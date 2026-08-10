Ley Lola en Salta: hasta 30 días de trabajo comunitario por maltrato y abandono animal

El diputado provincial Guillermo Kripper explicó en Pelo y Barba, por Aries, los alcances de la denominada Ley Lola, una iniciativa que propone modificar la Ley de Contravenciones para incorporar sanciones específicas contra el maltrato y el abandono animal.

Según detalló, el proyecto establece cinco días de trabajo comunitario en casos de maltrato y 30 días cuando exista abandono. Las tareas podrían cumplirse en el Centro Municipal de Adopciones, campañas de vacunación, castración u otras acciones vinculadas al bienestar animal.

Kripper señaló que actualmente quienes abandonan animales en la vía pública, plazas o incluso en la puerta del refugio pueden ser identificados mediante fotos o videos, pero no siempre reciben una sanción concreta. El objetivo del proyecto es cubrir ese vacío y permitir además la intervención judicial para resguardar al animal.

En paralelo, el Ejecutivo municipal impulsa una iniciativa que deberá ser tratada por el Concejo Deliberante y que contempla impedir obtener o renovar la licencia de conducir a personas sancionadas por estas conductas.

La Ley Lola es en homenaje a la perra que murió tras ser atropellada en avenida Sarmiento y General Güemes y cuyo caso impulsó el reclamo por mayores herramientas de protección animal. Su muerte expuso la falta de consecuencias específicas para quienes atropellan, maltratan o abandonan animales y se convirtió en el caso testigo que dio nombre a la iniciativa.