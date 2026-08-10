Día del Niño: Milei recuperó la denominación tradicional

La denominación fue restablecida por el Gobierno nacional mediante el decreto 562/2025. La medida recuperó el nombre tradicional de una de las fechas más arraigadas del calendario argentino.
Política10/08/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El tercer domingo de agosto se celebra oficialmente en Argentina como “Día del Niño”, denominación restablecida por el Gobierno nacional a través del decreto 562/2025.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei el 6 de agosto de 2025 y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial. Allí se estableció que esa fecha llevará oficialmente el nombre “Día del Niño” cada año.

La decisión recuperó la denominación tradicional que durante décadas identificó a la celebración y que en los últimos años había convivido con expresiones como “Día de las Infancias”.

Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno destacó el arraigo cultural de la fecha y su vínculo con la promoción de los derechos de niños y adolescentes, además del derecho al juego y al entretenimiento.

De esta manera, la denominación “Día del Niño” continúa vigente oficialmente y se aplica cada tercer domingo de agosto en todo el país.

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