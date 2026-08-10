Crece la tensión con Brasil y Raimondi volvió a Buenos Aires

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, regresó a Buenos Aires y se reunió con el canciller Pablo Quirno para analizar el fuerte deterioro de la relación bilateral entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se produjo después de que Brasil resolviera que su embajador en Argentina, Julio Bitelli, no regresará por el momento a Buenos Aires y que la representación diplomática quedará a cargo de un encargado de negocios.

La decisión brasileña llegó luego de nuevos cruces entre Milei y Lula y representa una rebaja en el nivel político de la relación entre los dos países. Brasil había comunicado formalmente la medida al propio Raimondi en Brasilia.

Quirno descartó que Argentina responda con una medida similar y sostuvo que el Gobierno no avanzará, por ahora, con una reducción equivalente de su representación diplomática en Brasil.

El regreso de Raimondi y su reunión con el canciller abren ahora una instancia de evaluación dentro del Gobierno argentino sobre cómo administrar el vínculo con Brasil en medio de una tensión política que contrasta con la importancia económica y comercial que mantiene la relación bilateral.

Mientras Brasil mantiene congelado el regreso de su embajador, Argentina deberá definir cómo continuará su representación en Brasilia y qué estrategia adoptará para evitar una mayor escalada diplomática.