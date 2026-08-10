Juárez propone evaluaciones psicológicas para funcionarios de los tres poderes

La diputada provincial Mónica Juárez presentó un proyecto de ley que propone establecer evaluaciones psicológicas obligatorias para autoridades y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Salta.

La iniciativa parte de una pregunta sencilla: si para acceder a numerosos empleos se exige acreditar aptitud psicofísica, ¿por qué quienes ejercen las mayores responsabilidades dentro del Estado no deberían cumplir también con estándares de aptitud psicológica?

“Cuanto mayor es la responsabilidad pública, mayor debe ser también el nivel de exigencia”, sostuvo Juárez.

El proyecto prevé que los estudios sean realizados por equipos interdisciplinarios específicos e independientes y establece la confidencialidad y reserva de la información obtenida.

La propuesta no apunta a evaluar ideas, opiniones o posiciones políticas, sino aptitudes vinculadas al ejercicio responsable de la función pública.

Para Juárez, la idoneidad no puede limitarse únicamente a títulos, antecedentes o experiencia: también debe contemplar las condiciones necesarias para conducir equipos, enfrentar situaciones de presión y tomar decisiones que impactan sobre la vida de los ciudadanos.