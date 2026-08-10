Reforma del BCRA: el Gobierno busca votarla el 19 de agosto

El Gobierno nacional busca acelerar en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y confía en conseguir dictamen de mayoría esta semana para llevar el proyecto al recinto el próximo 19 de agosto.

La iniciativa será tratada el miércoles en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza intentará poner el texto a la firma sobre la base de los acuerdos alcanzados con bloques dialoguistas.

“Hasta hoy, según lo hablado, llegamos bien al dictamen”, señalaron desde el oficialismo, que muestra optimismo respecto de los respaldos necesarios para avanzar con el proyecto.

Como parte de las negociaciones, la semana pasada se realizó una reunión entre autoridades del Banco Central, encabezadas por Santiago Bausili, legisladores libertarios y representantes de espacios aliados para acercar posiciones sobre la reforma.

El escenario es más complejo para la nueva ley de Inocencia Fiscal, otro de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en Diputados. Esa iniciativa enfrenta mayores resistencias y, por ahora, no tendría el mismo nivel de consenso.

De esta manera, el oficialismo concentra sus esfuerzos en cerrar primero la reforma del Banco Central y sumar los votos necesarios para llevarla al recinto, en una nueva prueba de su capacidad para construir mayorías en el Congreso.