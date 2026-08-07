"Patitas amarillas": buscan sancionar a quienes atropellen y abandonen animales

La muerte de Lola, una perra que falleció tras ser atropellada en la intersección de avenida Sarmiento y General Güemes, dio origen a una iniciativa que busca instalar el debate sobre la protección de los animales en la vía pública. Este sábado, a las 11, familiares, allegados y vecinos se reunirán en ese lugar para pintar la primera "Patita Amarilla" en la ciudad, una intervención inspirada en las tradicionales estrellas amarillas que recuerdan a las víctimas de siniestros viales.

Además del homenaje, la convocatoria pretende visibilizar la necesidad de incorporar sanciones para quienes atropellen y abandonen animales. "La muerte de Lola generó en mucha gente la necesidad de que cambie el Código Contravencional en todo lo relacionado con los accidentes, el abandono y el maltrato animal. Hoy no tenemos una norma que proteja a un animal que fue atropellado y abandonado", sostuvo Mariana Plaza, quien era dueña del can, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

Según explicó, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Oh My Dog, y será también el escenario para dar a conocer un proyecto que impulsa modificaciones al Código Contravencional provincial.

"La idea no es pedir penas de prisión, sino que existan consecuencias para quien abandona a un animal después de atropellarlo. Una de las propuestas es que no pueda renovar la licencia de conducir o que deba realizar tareas comunitarias cuando el hecho provoque la muerte del animal", señaló.

Lola había sido rescatada de la calle siete años atrás y, al momento del siniestro, era paseada junto a otro perro por una cuidadora, quien también sufrió lesiones al ser arrastrada por el impacto. "Hay animales que no mueren en el acto y terminan falleciendo porque nadie los auxilia. Eso también tiene que cambiar", afirmó Plaza.

Los organizadores invitaron a la comunidad a participar de la actividad, que además de recordar a Lola busca generar conciencia sobre la convivencia vial y el respeto hacia los animales que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias.