Proponen que las multas por maltrato animal financien el refugio y el hospital de mascotas

El diputado provincial Guillermo Kripper propuso que el dinero recaudado por multas vinculadas al maltrato y abandono animal sea destinado a fortalecer el sistema municipal de bienestar animal.

En diálogo en Pelo y Barba, por Aries, explicó que los recursos podrían utilizarse para sostener el Centro Municipal de Adopciones, el hospital de bienestar animal y las campañas de castración y vacunación que se realizan en distintos barrios.

Kripper señaló que el crecimiento de las denuncias también incrementó la demanda de rescates y traslados. Por eso consideró necesario sumar recursos e incluso evaluar la incorporación de otro móvil destinado específicamente a retirar animales maltratados o abandonados.

El legislador remarcó que actualmente gran parte de estos servicios se sostienen con fondos municipales y consideró que las sanciones deberían tener también un efecto reparador sobre el sistema que recibe y atiende a los animales afectados.