Maltrato y abandono animal en Salta: 11 proyectos llegan a la Legislatura

La agenda incluye iniciativas sobre denuncias, educación, atropellamientos y nuevas herramientas para reforzar la protección animal.
Política10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Legislatura

La Cámara de Diputados de Salta tiene 11 expedientes vinculados al bienestar animal dentro de la agenda legislativa, según informó el diputado provincial Guillermo Kripper en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

Entre las propuestas aparece la denominada Ley Lola, pero también iniciativas orientadas a facilitar las denuncias por maltrato mediante plataformas o aplicaciones, incorporar contenidos educativos y establecer protocolos de actuación ante atropellamientos de animales.

Kripper también mencionó un proyecto de la diputada Frida Fonseca que propone reconocer a los animales como seres sintientes, una figura que ya fue incorporada en otras jurisdicciones del país.

El legislador sostuvo que la cantidad de proyectos responde a una creciente preocupación social por los casos de abandono y maltrato y anticipó que los expedientes serán analizados en las próximas reuniones de comisión.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail