Maltrato y abandono animal en Salta: 11 proyectos llegan a la Legislatura

La Cámara de Diputados de Salta tiene 11 expedientes vinculados al bienestar animal dentro de la agenda legislativa, según informó el diputado provincial Guillermo Kripper en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

Entre las propuestas aparece la denominada Ley Lola, pero también iniciativas orientadas a facilitar las denuncias por maltrato mediante plataformas o aplicaciones, incorporar contenidos educativos y establecer protocolos de actuación ante atropellamientos de animales.

Kripper también mencionó un proyecto de la diputada Frida Fonseca que propone reconocer a los animales como seres sintientes, una figura que ya fue incorporada en otras jurisdicciones del país.

El legislador sostuvo que la cantidad de proyectos responde a una creciente preocupación social por los casos de abandono y maltrato y anticipó que los expedientes serán analizados en las próximas reuniones de comisión.