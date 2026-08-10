Garrafa Federal en Salta: dónde conseguirla este lunes

El operativo llegará a 11 barrios de la ciudad, con puntos de distribución desde las 8.30 hasta las 15. Mirá el cronograma completo.
 
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa Garrafa Federal y Segura recorrerá este lunes distintos sectores de la ciudad de Salta, con puestos de distribución desde las 8.30 hasta las 15.

En total, el operativo llegará a 11 barrios, con horarios específicos en cada punto para facilitar el acceso de los vecinos.

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Garrafa Federal: puntos y horarios de este lunes

  • 8.30 a 9.00: barrio Patricia Heitman, Centro Vecinal.
  • 9.00 a 9.30: barrio Santa Cecilia, CIC.
  • 9.00 a 9.30: barrio 15 de Septiembre.
  • 10.00 a 10.30: CIC Unión.
  • 11.00 a 11.30: barrio Círculo I.
  • 11.00 a 11.45: barrio Castañares.
  • 11.00 a 11.30: barrio Juan Manuel de Rosas.
  • 12.00 a 12.30: barrio Mosconi.
  • 12.30 a 13.15: barrio Lamadrid.
  • 13.15 a 13.45: barrio Vicente Solá.
  • 14.00 a 15.00: Villa Luján.

Se recomienda concurrir dentro de los horarios previstos y llevar el envase en condiciones para realizar la compra.

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