Garrafa Federal en Salta: dónde conseguirla este lunes

Salta en alerta: el peligro de incendios forestales es muy alto
Ivana ChañiSalta10/08/2026
Las condiciones meteorológicas elevan el riesgo de propagación del fuego y obligan a extremar las medidas de prevención.
El programa Garrafa Federal y Segura recorrerá este lunes distintos sectores de la ciudad de Salta, con puestos de distribución desde las 8.30 hasta las 15.
En total, el operativo llegará a 11 barrios, con horarios específicos en cada punto para facilitar el acceso de los vecinos.
Se recomienda concurrir dentro de los horarios previstos y llevar el envase en condiciones para realizar la compra.