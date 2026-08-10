Garrafa Federal en Salta: dónde conseguirla este lunes

El programa Garrafa Federal y Segura recorrerá este lunes distintos sectores de la ciudad de Salta, con puestos de distribución desde las 8.30 hasta las 15.

En total, el operativo llegará a 11 barrios, con horarios específicos en cada punto para facilitar el acceso de los vecinos.

Garrafa Federal: puntos y horarios de este lunes

8.30 a 9.00: barrio Patricia Heitman, Centro Vecinal.

barrio Patricia Heitman, Centro Vecinal. 9.00 a 9.30: barrio Santa Cecilia, CIC.

barrio Santa Cecilia, CIC. 9.00 a 9.30: barrio 15 de Septiembre.

barrio 15 de Septiembre. 10.00 a 10.30: CIC Unión.

CIC Unión. 11.00 a 11.30: barrio Círculo I.

barrio Círculo I. 11.00 a 11.45: barrio Castañares.

barrio Castañares. 11.00 a 11.30: barrio Juan Manuel de Rosas.

barrio Juan Manuel de Rosas. 12.00 a 12.30: barrio Mosconi.

barrio Mosconi. 12.30 a 13.15: barrio Lamadrid.

barrio Lamadrid. 13.15 a 13.45: barrio Vicente Solá.

barrio Vicente Solá. 14.00 a 15.00: Villa Luján.

Se recomienda concurrir dentro de los horarios previstos y llevar el envase en condiciones para realizar la compra.