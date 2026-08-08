Uso del celular, casco y cinturón: algunas multas podrán pagarse con trabajo comunitario

El beneficio alcanzará a algunas infracciones de tránsito y quedará excluido para quienes tengan antecedentes recientes o hayan protagonizado siniestros con heridos o fallecidos.
Salta08/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

control-de-transito-acceso-a-salta-6-1024x576

La Municipalidad creó un programa que permitirá reemplazar el pago en dinero de determinadas multas de tránsito por trabajo comunitario. La alternativa estará disponible únicamente para infractores primarios y deberá ser autorizada por el juez de faltas.

multimedia.normal.8bc1768ed24ce0b7.bm9ybWFsLndlYnA%3DIliana Lick logró la libertad bajo fianza tras semanas detenida por ICE

Podrán conmutarse sanciones por circular en moto sin casco, conducir sin las luces reglamentarias, no usar cinturón de seguridad y utilizar el celular u otros dispositivos incompatibles con una conducción segura.

No podrán acceder quienes registren infracciones en los 24 meses anteriores, hayan participado en siniestros con personas lesionadas o fallecidas, o estén imputados en una causa penal derivada del mismo hecho.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail