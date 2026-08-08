Uso del celular, casco y cinturón: algunas multas podrán pagarse con trabajo comunitario

Basura, podas e incendios: piden mayor responsabilidad de los vecinos
Ivana ChañiSalta08/08/2026
El foco está puesto en conductas cotidianas que agravan problemas urbanos y generan riesgos evitables en distintos barrios.
La Municipalidad creó un programa que permitirá reemplazar el pago en dinero de determinadas multas de tránsito por trabajo comunitario. La alternativa estará disponible únicamente para infractores primarios y deberá ser autorizada por el juez de faltas.
Podrán conmutarse sanciones por circular en moto sin casco, conducir sin las luces reglamentarias, no usar cinturón de seguridad y utilizar el celular u otros dispositivos incompatibles con una conducción segura.
No podrán acceder quienes registren infracciones en los 24 meses anteriores, hayan participado en siniestros con personas lesionadas o fallecidas, o estén imputados en una causa penal derivada del mismo hecho.