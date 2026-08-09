Pasos fronterizos hoy: viento fuerte en Jama y demoras para cruzar a Bolivia

El cruce hacia Chile permanece habilitado este domingo, mientras continúan las demoras por controles en pasos fronterizos con Bolivia.
 
Salta09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PASOS FRONTERIZOS

Los pasos fronterizos de Salta y Jujuy presentan condiciones dispares este domingo 9 de agosto. El punto más complicado se registra en Paso de Jama, donde el frío extremo y los fuertes vientos obligan a extremar las precauciones.

El cruce entre Argentina y Chile permanece habilitado de 9 a 19.15 horas. La temperatura mínima prevista es de -7°C y la máxima de 12°C, con cielo soleado y vientos de 65 km/h.

Sico, con temperaturas bajo cero

El Paso Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, funciona de 9 a 19 horas. Allí también se registra frío extremo, con una mínima de -6°C, máxima de 9°C y vientos de 8 km/h.

Socompa, en cambio, permanece cerrado al tránsito vehicular y funciona únicamente como paso ferroviario. En la zona se esperan -3°C de mínima, 11°C de máxima y vientos de 54 km/h.

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Demoras para cruzar a Bolivia

En la frontera con Bolivia, Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado las 24 horas a través del puente internacional, aunque el reporte advierte sobre demoras por controles de Gendarmería Nacional.

Una situación similar se registra en Puerto Chalanas, habilitado entre las 7 y las 19. Allí también hay demoras por controles de Gendarmería y una mayor presencia de organismos de seguridad.

El paso Salvador Mazza-Yacuiba funciona durante las 24 horas, mientras que El Condado-Los Toldos-La Mamora también permanece habilitado todo el día.

Por último, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este domingo.

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