Alquiler, comida y nafta: las diferencias entre Argentina, Uruguay y Chile

Un informe de Randstad comparó salarios y costo de vida en Argentina, Uruguay y Chile. Los ingresos medios relevados fueron de $1.600.829 en Argentina, $34.600 uruguayos y $1.333.905 chilenos.

La información difundida por Noticias Argentinas muestra que el mayor peso del alquiler sobre el salario se registra en Montevideo, con 59%, seguido por Buenos Aires, con 54%, y Santiago de Chile, con 49%. Frente a 2024, la mejora más fuerte se observó en la capital chilena, donde esa relación había sido del 64%.

El estudio también comparó alimentos y combustible. El Índice Big Mac representa 0,99% del salario medio en Buenos Aires, 1,82% en Montevideo y 0,66% en Santiago, mientras que el litro de nafta equivale al 0,13%, 0,26% y 0,12%, respectivamente.