Alerta de ANMAT por un laxante, dos lotes de Átomo y un producto para mascotas

La ANMAT dispuso tres prohibiciones sanitarias que afectan a un laxante, dos lotes de cremas Átomo y un eliminador de olores para mascotas comercializado por internet.

Las decisiones fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 4814/2026, 4753/2026 y 4752/2026.

Retiran un laxante por riesgo cancerígeno

La Disposición 4814/2026 suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de medicamentos que contengan fenolftaleína.

El organismo explicó que estudios en animales detectaron riesgos de carcinogénesis y señaló que diferentes países ya retiraron ese principio activo del mercado. En Argentina, el producto registrado era Genolaxante, elaborado por el laboratorio Craveri.

La ANMAT canceló las autorizaciones de comercialización y ordenó a los laboratorios retirar de inmediato cualquier medicamento que incluya fenolftaleína.

Prohibieron dos lotes de Átomo tras un robo

La Disposición 4753/2026 alcanzó a más de 9.000 cremas medicinales sustraídas de una planta farmacéutica de Haedo.

Se trata de 5.740 unidades de Átomo Desinflamante Forte, lote 00023, y 3.360 unidades de Átomo Desinflamante Clásico, lote 00214. Ambos vencen en mayo de 2028.

Los productos estaban terminados, pero todavía no habían sido comercializados. Ante el riesgo de que ingresaran al circuito ilegal, la ANMAT prohibió su uso, distribución y venta en todo el país.

Un producto para perros se vendía sin registro

La tercera medida corresponde a la Disposición 4752/2026, que prohibió el producto “KOE. Eliminador de olores para perros”.

La autoridad sanitaria comprobó que se ofrecía en páginas de venta online sin inscripción ante la ANMAT y sin un establecimiento responsable habilitado.

El organismo notificó al domicilio informado por el vendedor, pero no recibió respuesta. También derivó las publicaciones al área encargada de controlar la publicidad de productos sanitarios.