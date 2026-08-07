Acondicionan una vía alternativa para conectar la zona sur con avenida Banchik

En el marco de las obras del nuevo nodo vial Banchik – Del Carnaval, la Municipalidad acondicionó la avenida Gato y Mancha, en el tramo comprendido entre el barrio Parques Nacionales y 14 de Mayo.

"Debido a que la avenida del Carnaval se encuentra cortada los vecinos de la zona sur precisaban una vía alternativa para volver a conectarse con la avenida Banchik”, explicó el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda.

“Ante esta situación es que se procedimos a mejorar y acondicionar el tramo de la avenida Gato y Mancha desde su empalme con la avenida Del Carnaval hasta la avenida Banchik, la que luego se conecta con otros barrios de la zona sur y con la circunvalación oeste”, detalló el funcionario.

“Las tareas consistieron en el ensanchamiento de la calzada de tierra la cual se encontraba con mucha maleza en sus márgenes, retiramos escombros y restos de podas y mejoramos la iluminación”, destacó Miranda.

Además, el funcionario explicó que “próximamente avanzaremos con la apertura de un brazo de la avenida Gato y Mancha, que se conectará a lo largo de seis kilómetros con la Circunvalación Oeste, evitando que la gente tenga que circular por la avenida Banchik”.

Respecto de esta obra, es importante recordar que en el sector del barrio El Prado y la Circunvalación Oeste ya se está trabajando para mejorar la conectividad, una intervención que luego avanzará por la costanera del río Arenales hasta la avenida Gato y Mancha.