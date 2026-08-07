San Cayetano: García Cuerva advirtió que "en la calle está el termómetro social"
La festividad de San Cayetano concentró a miles de devotos que se acercaron al templo del barrio porteño de Liniers para pedir y agradecer por pan y trabajo.
En el marco de la ceremonia central, el monseñor Jorge García Cuerva encabezó la bendición de las herramientas laborales y remarcó la importancia de escuchar las dificultades económicas de las familias que no llegan a fin de mes.
Según publicó el diario Crónica, la máxima autoridad eclesiástica de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que en el contacto directo con los trabajadores se percibe la verdadera coyuntura socioeconómica del país.
Asimismo, el arzobispo destacó la expectativa por la confirmación oficial del viaje del Papa León XIV, quien pisará suelo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre con una agenda centrada en la justicia social y la reconstrucción de los vínculos comunitarios.