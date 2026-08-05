Autos y motos: modificaron el cálculo de los aranceles de transferencia

El Registro Automotor actualizó la tabla que determina los aranceles. Para modelos no incluidos se aplicará un incremento del 8%.
 
Argentina05/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno actualizó la tabla de valuación de automóviles y motocicletas utilizada para calcular los aranceles de las inscripciones iniciales y transferencias.

El cambio fue oficializado en el Boletín Oficial a través de la Disposición 160/2026 de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

Los valores fueron elaborados a partir de las tablas publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores y la Cámara del Comercio Automotor.

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Qué ocurre con los modelos que no figuran

Cuando el modelo y el año de un vehículo no aparezcan en la nueva tabla, el Registro Seccional deberá agregar un 8% al valor establecido para el año inmediato anterior.

La disposición tiene vigencia desde el 1° de agosto de 2026. La tabla completa puede consultarse en el sitio de la Dirección Nacional del Registro Automotor.

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