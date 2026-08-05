Belgrano Cargas dejó un ramal de 71 kilómetros porque no prevé volver a operarlo

Belgrano Cargas dejó la administración de un ramal ferroviario de aproximadamente 71 kilómetros porque actualmente no lo utiliza y no tiene previsto volver a operarlo.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía.

El tramo corresponde al ramal U15 de la línea Urquiza y se extiende entre Paraná y El Pingo, en la provincia de Entre Ríos.

El ramal pasó a ADIFSA

La infraestructura quedó bajo la administración de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, que deberá asumir el mantenimiento, la custodia y el control de la circulación.

ADIFSA y Belgrano Cargas deberán realizar, con participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, un inventario para determinar el estado de las vías y de los bienes que integran el ramal.

La medida se adoptó mientras continúa el proceso de privatización total de Belgrano Cargas, iniciado formalmente en julio de 2025.