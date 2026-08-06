Incidentes en la marcha contra la ley de propiedad privada afuera del Congreso

La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes alrededor de las 17 al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras una hora de tensión, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado.

Mientras el debate parlamentaria continuaba dentro del recinto, hubo algunas escenas de violencia en la marcha que llegó a aglutinar a miles de personas, desde autoconvocados a gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP y agrupaciones políticas, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Alrededor de las 17, varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarle escombros a la policía.

Las fuerzas federales reforzaron con el hidrante y los gases el protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitaba solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

Las fuerzas de seguridad avanzaron con un camión hidrante sobre un grupo de manifestantes durante la protesta frente al Congreso.@kalofotograma pic.twitter.com/JCNQFXbM1y — El Destape (@eldestapeweb) August 6, 2026

La marcha, que comenzó al mediodía y vuo un pico de asistencia al promediar la sesión, se realizó bajo consignas como “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”. La protesta se originó en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo quitó del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A la convocatoria se plegaron en los últimos días la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales de la UTEP. Además en la plaza hay un sinfin de banderas gremiales, peronistas y de izquierda.

La protesta fue federal porque además de la manifestación en CABA hubo convocatorias en ciudades de todo el país, como La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentraron entre las 16 y las 18.

TN