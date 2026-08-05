El Gobierno destinará más de dos mil millones de pesos para relevar los puertos del país

La licitación contempla imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales y una base catastral de los inmuebles portuarios.
Argentina05/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió una licitación por $2.573 millones para realizar un relevamiento integral de la infraestructura portuaria de todo el país.

La convocatoria fue autorizada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 45/2026.

El servicio abarcará áreas terrestres, espacios acuáticos y los sectores de conexión entre la tierra y el agua. El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un período similar.

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Un mapa catastral de los puertos

La empresa adjudicada deberá generar imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales y bases de datos espaciales.

El objetivo es delimitar la jurisdicción portuaria, regularizar la propiedad de los inmuebles y consolidar una única base catastral actualizada.

La licitación será de alcance nacional y se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta.

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