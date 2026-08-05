El Gobierno destinará más de dos mil millones de pesos para relevar los puertos del país

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió una licitación por $2.573 millones para realizar un relevamiento integral de la infraestructura portuaria de todo el país.

La convocatoria fue autorizada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 45/2026.

El servicio abarcará áreas terrestres, espacios acuáticos y los sectores de conexión entre la tierra y el agua. El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un período similar.

Un mapa catastral de los puertos

La empresa adjudicada deberá generar imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales y bases de datos espaciales.

El objetivo es delimitar la jurisdicción portuaria, regularizar la propiedad de los inmuebles y consolidar una única base catastral actualizada.

La licitación será de alcance nacional y se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta.