Medio Oriente, el principal riesgo externo que ve el Banco Central para Argentina

El Banco Central identificó a una prolongación del conflicto en Medio Oriente como el principal riesgo externo para la economía argentina. Una nueva escalada podría afectar el comercio internacional y generar condiciones financieras más restrictivas.

En su cobertura, TN detalló que el informe de política monetaria advierte especialmente por un posible shock petrolero. El BCRA sostiene que los factores que contuvieron el impacto inicial sobre los precios internacionales están cerca de agotarse, por lo que una nueva tensión podría derivar en subas del crudo.

La entidad también señaló riesgos por nuevas barreras comerciales, conflictos geopolíticos, volatilidad vinculada a la inteligencia artificial y problemas fiscales globales. Santiago Bausili aseguró que la acumulación de reservas le da al Banco Central mayor margen para afrontar eventuales períodos de tensión.