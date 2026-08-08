Medio Oriente, el principal riesgo externo que ve el Banco Central para Argentina
Política08/08/2026Ivana Chañi
El BCRA advirtió que una nueva escalada puede impulsar el precio del petróleo, debilitar la demanda externa y endurecer el financiamiento para los mercados emergentes.
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