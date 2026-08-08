El Gobierno busca dejar atrás una semana de traspiés y apuesta todo a la inflación

El Gobierno atravesó una semana marcada por dos fuertes retrocesos políticos. En el Senado debió resignar los cambios sobre la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, mientras que la reforma de la actividad de prácticos y pilotos navales generó una paralización que afectó al comercio exterior.

En su análisis publicado por TN, Adrián Ventura señaló que estos episodios obligaron al oficialismo a negociar desde una posición desfavorable. A esto se suma la tensión con Brasil, mientras Javier Milei comienza a evaluar su estrategia electoral y la posibilidad de construir alianzas si la economía cotidiana no mejora.

El principal objetivo económico pasa ahora por sostener la desaceleración de la inflación. El Banco Central intervino para evitar que el dólar mayorista superara los $1.500, mientras el relevamiento de expectativas proyecta una inflación de julio cercana al 1,9% o 2%.