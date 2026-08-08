Gobernadores marcan distancia y la oposición busca aprovechar el nuevo escenario

La oposición comenzó a observar un cambio en la relación entre el Gobierno nacional y varios gobernadores aliados, después de que el Senado aprobara la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin los capítulos vinculados a la Ley de Tierras y al manejo del fuego.

En su cobertura, Infobae señaló que dirigentes opositores retomaron contactos con mandatarios como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, entre otros. El cálculo es que el acercamiento de las elecciones provinciales vuelve más difícil para los gobernadores acompañar iniciativas con alto costo político.

El próximo escenario será Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación de Inocencia Fiscal y nuevamente con la ley de Propiedad Privada. La oposición advierte, sin embargo, que esos proyectos generan menos movilización social y que el escenario del Senado no será sencillo de repetir.