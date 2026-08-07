Sigue el alerta por fuertes vientos en Salta

El alerta del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes comprende los Valles de Chicoana, Cachi, Molinos, La Poma, La Caldera, Cafayate, San Carlos y Rosario de Lerma, además de zonas aledañas. Allí se prevén vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h.

También están alcanzadas la Puna de Los Andes, Molinos, Cachi y La Poma. En sectores cordilleranos, el viento tendrá velocidades de 60 a 80 km/h y podría alcanzar los 100 km/h, mientras que en áreas no cordilleranas se esperan registros de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar salir de casa si no es necesario, retirar objetos de balcones, mantenerse alejado de cables y postes de electricidad y no encender fuego. Quienes circulen en vehículos deben extremar las precauciones y detenerse en un lugar seguro ante ráfagas intensas.