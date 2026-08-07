Sigue el alerta por fuertes vientos en Salta
Salta07/08/2026Ivana Chañi
Este viernes 7 de agosto continúa el alerta amarilla por viento en distintos sectores de Salta. En la zona cordillerana se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
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