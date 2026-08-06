Con la consigna "La patria no se vende", Salta se sumó a la marcha contra la Ley de Propiedad Privada

En el marco del debate que el Senado de la Nación lleva adelante sobre el proyecto de Ley de Propiedad Privada, cientos de personas se movilizaron este jueves por las calles de Salta en una convocatoria que se replicó en distintos puntos del país.

La concentración comenzó en la Plaza 9 de Julio y avanzó hacia la Legislatura provincia, en una columna que se extendió por aproximadamente cinco cuadras. Durante el recorrido, los manifestantes pasaron frente a "La Casa de la Libertad", sede de La Libertad Avanza en Salta, donde se escucharon cánticos contra la gestión del presidente Javier Milei, aunque no se registraron incidentes.

La marcha reunió a organizaciones sociales, políticas y gremiales, además de vecinos autoconvocados e integrantes de comunidades originarias. Entre las columnas se observaron banderas wiphala, carteles con consignas contra el proyecto y numerosas banderas argentinas con la leyenda "La patria no se vende" y otras similares a las que exhibieron jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial tras el encuentro frente a Inglaterra.

La convocatoria había sido organizada originalmente en rechazo al capítulo referido a la Ley de Tierras, y pese a que ese apartado fue retirado del proyecto antes de su tratamiento en el Senado, las organizaciones decidieron mantener la movilización al considerar que la iniciativa continúa generando preocupación en distintos sectores.