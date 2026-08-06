Aprobaron los pliegos de Ferraris y Nanni para integrar la Auditoría

En sesión especial, el Senado de la Provincia aprobó los pliegos de Gustavo Ferraris y Miguel Nanni para integrar la Auditoría General de la Provincia, ambos propuestos por la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados salteña.

Cabe recordar que ambas postulaciones fueron impugnadas por distintos motivos. Por caso, Miguel Nanni fue impugnado por los legisladores de La Libertad Avanza, quienes cuestionaron la conformación de la Comisión de Auditoría en Diputados.

Por otro lado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados objetaron que, de aprobarse los pliegos, la Auditoría se conformaría con 4 abogados y un profesional de Ciencias Económicas, lo cual afectaría la naturaleza del organismo.

En tanto, Nanni rechazó las objeciones y manifestó que el título de abogado satisface lo requerido constitucionalmente para el cargo y que su trayectoria partidaria anterior no constituye incompatibilidad, comprometiéndose a comprometiéndose a cesar toda actividad política partidaria antes de asumir.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado rechazó las impugnaciones y avanzó con su resolución.

Asimismo, en el caso de Gustavo Ferraris, la Asociación del Personal de los Organismos de Control presentó un escrito contra su postulación, advirtiendo que existe una prohibición constitucional para ser reelegido en el cargo.

En tanto, particulares señalaron vicios en la actuación de la Comisión de Auditoría de Diputados y cuestionaron la actuación de Ferraris en la revisión del Fondo de Reparación Histórica. Mientras, desde LLA cuestionaron la integración de la Comisión de Auditoría y la posibilidad de reelegir a Ferraris.

Cabe mencionar, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta y el Colegio de Graduados objetaron la composición de la Auditoría por entender que 4 abogados y un profesional de ciencias económicas afectaría la naturaleza del organismo.

Por su parte, Ferraris negó la autenticidad de la documentación y solicitó el rechazo íntegro de las objeciones, en tanto que consideró que la prohibición incorporada en la reforma de la Constitución Provincial del 2021 se refiere a los mandatos de 8 años conferidos bajo nuevo régimen.

Así las cosas, la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado señaló que Ferraris fue designado bajo el texto constitucional anterior; la nueva cláusula no contiene una disposición transitoria que atribuya los mandatos conferidos bajo el régimen anterior el efecto inhabilitante propio del nuevo sistema, por lo que la actual sería la primera designación bajo la nueva Constitución.

Ya al momento de la presentación de pliegos, fue el senador por Rosario de la Frontera, Luciano Elvira, el encargado de informar sobre el de Miguel Nanni.

En este sentido, el legislador informó que cursó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogado en 2003, para luego realizar un master en Derecho Empresarial en la Universidad Austral, a la vez que realizó una capacitación en finanzas públicas y economía política.

Expuso que Nanni fue senador provincial por Cafayate de 2013 a 2015 y diputado nacional por Salta en dos periodos, 2015 a 2019 y 2021 a 2023.

“El perfil de Nanni se alinea de manera óptima con los requisitos de la Auditoria. Su paso prolongado por la Comisión de Presupuesto le otorgó un dominio directo y práctico en el análisis de las cuentas estatales”, aseguró Elvira, y añadió que ese paso por dicha Comisión es un “entrenamiento técnico de alta complejidad en el corazón de la administración financiera del Estado”.

Finalmente, señaló que Nanni tiene una reconocida trayectoria pública y jurídica, y que hace gala de la combinación de formación académica de excelencia, experiencia legislativa y compromiso con las instituciones democráticas y republicanas.

El pliego fue aprobado con el voto negativo de Roque Cornejo, senador por Capital de LLA.

Por otro lado, Juan Cruz Curá, senador por Orán, fue el encargado de presentar el pliego de Gustavo Ferraris.

“Es pertinente brindar un dato de vital importancia, durante el trámite del expediente, se sumó un contundente respaldo al pliego materializado en un centenar de firmas de aval a la postulación, lo que redunda en la legitimidad social con la que cuenta su continuidad en el cargo”, aseguró el legislador.

Luego, explicó que Ferraris se recibió de abogado en 1992 en la Universidad del Nordeste, para posteriormente ser asesor letrado de la DGR y luego ejerció la procuración general de la Municipalidad de Salta.

En 2004 fue Subsecretario de Seguridad del Provincia y luego Secretario.

En la DGR fue jefe del subprograma de Gestión de Cobro, mientras que en 2007 fue Juez de la Corte de Justicia de Salta, Vicepresidente del Tribunal Electoral y Presidente del Consejo de la Magistratura.

En 2017 fue Auditor General de la Provincia, asumiendo posteriormente su presidencia.

“Bajo su cargo, se consolido un esquema de fiscalización y un control externo que garantizó la supervisión técnica sobre la ejecución presupuestaria local, así como el manejo de gasto en personal y la obra pública delegada”, señaló Curá finalmente.

El pliego fue aprobado con el voto negativo del libertario Roque Cornejo.