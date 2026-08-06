Buscan agilizar el acceso a Incluir Salud con oficinas en municipios del interior

El Ministerio de Salud Pública formalizó un convenio marco de articulación territorial con el Programa Federal Incluir Salud (U.G.P. Salta) y el Foro de Intendentes de Salta. La iniciativa contempla la apertura de sucursales municipales e incorporación de referentes territoriales capacitados en localidades del sur provincial —como Metán, El Galpón, Quebrachal, Río Piedras, Apolinario Saravia, La Candelaria y Rosario de la Frontera, entre otras— para descentralizar los trámites administrativos, la carga de legajos y la gestión de recursos críticos como medicaciones, insumos, prótesis y diálisis.

Durante la firma de convenios que se realizó en el Círculo Médico de Metán, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó la importancia estratégica de garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias dentro de la provincia: “Para nosotros es muy importante llegar con una salud federal e igualitaria. El 70% de los afiliados a Incluir Salud está en el interior de la provincia, pero la mayor parte de las entregas se concentraban en Salta Capital. Con este convenio junto a los intendentes y legisladores, que son quienes conocen la realidad de la gente, evitamos que los vecinos tengan que trasladarse muchos kilómetros o hacer largas filas. Buscamos que las personas puedan resolver sus trámites y recibir su medicación directamente en su lugar de origen”.

Por su parte, el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, enfatizó el impacto de la medida en las poblaciones más vulnerables del interior, “es una forma fundamentalmente de acercar salud a una parte de la población que por ahí últimamente la teníamos con pérdida de derechos, o muy olvidada, que es la gente con discapacidad fundamentalmente y lo que recibe en pensiones no contributivas. El hecho de que tengamos este convenio, donde cada uno de los municipios de la provincia de Salta tendrá representantes para hacerles mucho más ágiles y expeditivos los trámites, significa acercar la salud a la gente. Con la presencia del ministro de Salud, que todo el tiempo está pregonando por esta salud federal, creo que es un paso fundamental”.

En relación con el mecanismo de ejecución operativa, el coordinador de la Unidad de Gestión Provincial de Incluir Salud, Miguel Ángel Latigano, detalló el esquema de trabajo coordinado que se implementará en la zona sur:

“El convenio es una propuesta que se inscribe en el marco de la salud federal que propone nuestro ministro y el gobernador. Cada municipio va a designar un referente, el cual se va a capacitar dentro del programa —buscando que sea una capacitación presencial para evacuar todas las dudas— y será el nexo entre el beneficiario de su municipio y el programa. Estuvimos reunidos con la gente de la zona sur (Metán, El Galpón, Quebrachal, Río Piedras, Rosario de la Frontera y otros municipios que se fueron sumando a esta iniciativa) y creemos que va a ser un beneficio real porque permitirá acelerar los tiempos de los trámites que se ven a través de Incluir”.