Oleoducto de Vaca Muerta: advertencia de la UNESCO y una habilitación política a “puertas cerradas”

El exsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Homero Bibiloni cuestionó el avance del oleoducto que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada, en Río Negro, y advirtió que el proyecto combina riesgos ambientales con una habilitación política y legislativa acelerada.

Bibiloni, quien ocupó el cargo entre diciembre de 2008 y 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo en el programa Pasaron Cosas que la obra no puede analizarse únicamente como un proyecto de exportación de petróleo. Según planteó, detrás del emprendimiento existe una discusión más profunda sobre el funcionamiento del Estado, los controles ambientales y el peso de los grandes negocios.

“El mercado jamás resuelve los temas. Los resuelve un Estado presente, activo, solidario, inclusivo, eficiente y con regulaciones precisas”, afirmó. Para el especialista, el país avanza en sentido contrario y prioriza los “macronegocios” sobre las consecuencias sociales y ambientales.

La advertencia de la UNESCO

El proyecto contempla la construcción de un oleoducto desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, donde el crudo será cargado en grandes buques para su exportación.

Bibiloni explicó que la zona integra un área del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, vinculada a un ecosistema marino de enorme valor. En los golfos San Matías, San José y Nuevo habitan ballenas francas australes, orcas, pingüinos, lobos y elefantes marinos.

La preocupación se concentra en el aumento del tránsito marítimo, el riesgo de colisiones con animales y la posibilidad de derrames durante la transferencia del petróleo desde el oleoducto hacia los buques.

El exfuncionario recordó que la UNESCO pidió suspender las obras hasta que se completen los estudios sobre riesgos, contingencias y posibles efectos sobre la biodiversidad marina. Sin embargo, señaló que la Argentina logró postergar el requerimiento formal hasta 2027, cuando el proyecto podría encontrarse prácticamente terminado.

Una ley modificada para habilitar el proyecto

El cuestionamiento de Bibiloni también apuntó contra el proceso político que permitió avanzar con la obra.

Según explicó, Río Negro modificó la Ley 3308, que prohibía este tipo de infraestructura hidrocarburífera sobre el litoral marítimo. La reforma incorporó una excepción que permitió habilitar el sistema Vaca Muerta Oil Sur, conocido como VMOS.

Para Bibiloni, la modificación se concretó mediante un tratamiento legislativo acelerado y con escaso debate público.

“Lo que antes estaba prohibido está permitido”, resumió. También sostuvo que las sesiones se realizaron “a puertas cerradas” y mediante un sistema rápido de aprobación normativa.

“Un Estado de derecho que funciona mal”

El especialista aseguró que el procedimiento refleja un problema institucional más amplio.

“Hay una cuestión de un Estado de derecho que funciona mal”, afirmó al cuestionar que una norma de protección ambiental fuera modificada para facilitar el desarrollo del proyecto petrolero.

Bibiloni consideró que la decisión debía analizarse a la luz de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, vinculados con la protección del ambiente y el dominio provincial de los recursos naturales.

Su crítica no se limitó a la velocidad del trámite y a "puertas cerradas". También señaló que las decisiones políticas se tomaron sin suficiente transparencia y bajo una lógica que, según expresó, privilegia la rentabilidad sobre el interés ambiental.

Estudios incompletos y riesgos futuros

Bibiloni también cuestionó el estudio de impacto ambiental aprobado por la provincia de Río Negro.

Según indicó, el documento dejó obligaciones pendientes para etapas posteriores, en lugar de exigir su cumplimiento antes de habilitar la obra. Además, puso en duda que la participación pública haya cumplido con los principios del Acuerdo de Escazú.

El exsecretario alertó especialmente sobre las compensaciones ambientales previstas en el proyecto. A su entender, hablar de compensación implica admitir que existen daños que no podrán evitarse ni repararse por completo.

“¿Quién va a compensar una ballena que pierda los ballenatos? ¿Quién va a compensar la riqueza turística?”, planteó.

Para Bibiloni, el oleoducto representa una muestra de cómo las decisiones económicas pueden avanzar sobre las normas ambientales, el debate público y los controles del Estado.

“El negocio prima, los estudios son incompletos o no son suficientes y se avanza inexorablemente en términos de rentabilidad”, concluyó.