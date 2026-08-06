Milei autorizó por DNU el ingreso de tropas brasileñas y la salida de fuerzas argentinas

El Gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas brasileñas y la salida de fuerzas argentinas para participar en ejercicios militares conjuntos en Argentina, Chile y Perú.

La decisión fue oficializada este jueves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 717/2026, publicado en el Boletín Oficial. El Ejecutivo argumentó que el proyecto enviado al Congreso para autorizar los movimientos militares todavía no había sido tratado.

La norma permite el ingreso de personal y medios de la Marina de Brasil entre el 10 y el 24 de agosto para el ejercicio Fraterno XXXIX, previsto en Puerto Belgrano, Mar del Plata y aguas jurisdiccionales argentinas.

También autoriza la salida de fuerzas nacionales hacia Chile para el ejercicio Viekaren XXVI y hacia Perú para Siforex XIV y Unitas LXVII. Los desplazamientos por estas últimas actividades podrán extenderse hasta el 14 de octubre.

Los gastos serán cubiertos con partidas del Ministerio de Defensa. El DNU deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.