Milei autorizó por DNU el ingreso de tropas brasileñas y la salida de fuerzas argentinas

El Ejecutivo recurrió a un decreto de necesidad y urgencia porque el proyecto enviado al Congreso no había sido tratado.
Política06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Javier_Milei_Argentina_Brasil

El Gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas brasileñas y la salida de fuerzas argentinas para participar en ejercicios militares conjuntos en Argentina, Chile y Perú.

La decisión fue oficializada este jueves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 717/2026, publicado en el Boletín Oficial. El Ejecutivo argumentó que el proyecto enviado al Congreso para autorizar los movimientos militares todavía no había sido tratado.

Foto_20240219_milei-aeropuerto-viaje-presidenciaEcuador y Colombia, las nuevas escalas de Milei

La norma permite el ingreso de personal y medios de la Marina de Brasil entre el 10 y el 24 de agosto para el ejercicio Fraterno XXXIX, previsto en Puerto Belgrano, Mar del Plata y aguas jurisdiccionales argentinas.

También autoriza la salida de fuerzas nacionales hacia Chile para el ejercicio Viekaren XXVI y hacia Perú para Siforex XIV y Unitas LXVII. Los desplazamientos por estas últimas actividades podrán extenderse hasta el 14 de octubre.

Los gastos serán cubiertos con partidas del Ministerio de Defensa. El DNU deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Te puede interesar
Javier_Milei_Argentina_Brasil

Milei impulsa una cumbre de líderes de derecha

Política07/08/2026
El Gobierno trabaja en un encuentro de presidentes y referentes latinoamericanos con afinidad política. La intención es conformar un nuevo espacio de coordinación regional por fuera de los bloques tradicionales.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail