La Nunciatura confirmó el itinerario del Papa León XIV y dejó fuera al norte argentino

La Nunciatura Apostólica confirmó este miércoles el itinerario de la visita que el Papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido comprenderá Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras que el norte argentino quedó fuera de la agenda oficial.

El comunicado difundido por la representación diplomática de la Santa Sede precisó que el Pontífice iniciará una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y concluirá en Perú. En territorio argentino permanecerá durante cuatro días antes de continuar su viaje pastoral.

Tres destinos en la Argentina

Según el cronograma oficial, León XIV llegará al país el 8 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el día 11.

Por el momento, la Santa Sede aclaró que el programa detallado de actividades será dado a conocer más adelante, por lo que aún no se informaron horarios, recorridos ni los lugares donde celebrará misas o mantendrá encuentros oficiales.

El norte quedó fuera del recorrido

La confirmación del itinerario despejó una de las principales incógnitas sobre la visita apostólica: el Papa no viajará a provincias del norte argentino, al menos en esta primera agenda oficial.

De esta manera, quedaron descartadas escalas en distritos como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa o Misiones, que no figuran entre los destinos anunciados por la Nunciatura.

Una gira por tres países

La visita de León XIV comenzará en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, entre el 6 y el 8 de noviembre.

Tras su paso por la Argentina, el Pontífice continuará viaje hacia Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre.

La Santa Sede indicó que los detalles completos de la gira serán comunicados oportunamente.