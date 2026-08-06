Tras el paro portuario, el Gobierno dio marcha atrás con la desregulación

El Gobierno nacional suspendió la reforma del servicio de practicaje y pilotaje después de que las medidas de fuerza de los prestadores pusieran en riesgo el funcionamiento normal de los puertos.

El retroceso quedó establecido en el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma restituyó temporalmente el régimen anterior y creó una mesa de trabajo con representantes del Estado y del sector.

Durante las negociaciones se acordó reactivar el servicio, revisar la regulación y avanzar en una reducción del 20% de las tarifas vigentes. Sin embargo, esa rebaja figura entre los puntos consensuados y todavía no fue incorporada como una obligación concreta en el articulado del decreto.

El conflicto comenzó tras la entrada en vigor del Decreto 690/2026, que modificó las condiciones para incorporar nuevos prestadores. Los prácticos respondieron con medidas de fuerza y el Gobierno decidió suspender la reforma para garantizar la continuidad de las operaciones.