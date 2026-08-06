Más de siete mil usuarios podrán poner la luz a su nombre sin pagar depósito

Más de 7.000 usuarios vulnerables podrán regularizar la titularidad del servicio eléctrico sin pagar el depósito en garantía que EDESA puede exigir a quienes no son propietarios de la vivienda.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1231/2026 del Ente Regulador de los Servicios Públicos, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Salta.

El organismo detectó que 7.043 postulantes a los programas provinciales de asistencia energética cumplían con los requisitos, pero no figuraban como titulares del suministro de la vivienda en la que residen.

La disposición alcanza a jubilados y pensionados comprendidos en el bono eléctrico y a personas que reciben subsidios por indigencia o carencia. EDESA no podrá cobrarles el depósito cuando deban poner el servicio a su nombre y acrediten su inclusión en alguno de esos regímenes.

El Ente Regulador consideró que la exigencia de una suma de dinero podía convertirse en una barrera para acceder al beneficio. La excepción tendrá carácter temporal y se mantendrá mientras estén vigentes los respectivos programas de asistencia.