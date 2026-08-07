“Ya pedí por mí, ahora pido por los jóvenes”: entre lágrimas, la emoción de los fieles en San Cayetano

Trabajo para los hijos, salud para la familia y pan en cada hogar marcaron una mañana cargada de emoción y agradecimiento entre los fieles.
Salta07/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Detrás de cada vela y cada oración hubo este viernes una historia distinta frente al templete de San Cayetano. En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, los fieles contaron qué fueron a pedir y agradecer. “Vengo y le doy gracias por el trabajo y la salud de mi familia”, expresó una mujer.

El trabajo de los hijos, entre los pedidos que más se repiten

“Le pido trabajo para mis hijos y para mí”, expresó otra devota. Una madre contó que su hija terminó sus estudios este año y ahora su principal deseo es verla conseguir empleo: “Se recibió este año; ahora pido trabajo para ella y salud para mi familia”.

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La preocupación también apareció entre quienes ya dejaron atrás su vida laboral. Un jubilado explicó que esta vez no llegó para pedir por sí mismo: “Pido por los jóvenes, en estos momentos tan difíciles. Ya me tocó pedir para mí cuando trabajaba”.

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Agradecer por tener y pedir por quienes no tienen

Entre los testimonios, una mujer se emocionó al recordar aquello que todavía puede agradecer: “Agradezco por el trabajo, porque no nos falta el pan a toda mi familia, y pido por los que no lo tienen”. Otra sintetizó un deseo que atravesó buena parte de la mañana: “Que nos siga dando trabajo a mí y a mi hijo, y que no se acabe el trabajo para nadie”.

La salud, la unión familiar y la paz también estuvieron presentes, pero el trabajo y el pan de cada día fueron las palabras que más se repitieron frente al patrono, entre quienes llegaron a pedir y quienes, simplemente, volvieron para agradecer.

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