Rutas de Salta: viento, polvo y baches obligan a circular con precaución

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables con precaución este viernes, principalmente por viento y polvo en suspensión que pueden reducir la visibilidad. A esas condiciones se suman baches, animales sueltos y trabajos viales en distintos puntos de la provincia.

Baches y obras en rutas nacionales

Entre los sectores que requieren mayor cuidado aparece la Ruta Nacional 34. Entre Pichanal y Embarcación hay baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares, mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza se advierte por el mal estado de la calzada. La Ruta 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, también presenta trabajos y sectores con baches.

En la Ruta Nacional 51 se recomienda especial precaución antes de llegar a San Antonio de los Cobres por un socavón de gran profundidad. La Ruta 40 registra maquinaria, pozos y calamina en diferentes tramos, mientras que en la Ruta Provincial 33 se aconseja circular entre las 9 y las 16 por posibles neblinas y escarcha, con especial cuidado entre los kilómetros 44 y 57.