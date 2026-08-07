“Es visible, se siente, te contagia”: un sacerdote peruano sorprendido por la fe salteña

El padre Julio Peralta, oriundo de Lima, Perú, vive este año su primera celebración de San Cayetano en Salta y aseguró que la intensidad de la fe local lo sorprendió. En Pelo y Barba por Aries, sostuvo que aquí la religiosidad se expresa con una fuerza que no encontró de la misma manera en otros lugares donde estuvo.

“Aquí se vive con más fuerza la fe. Es visible, se siente, te contagia”, afirmó.

La crisis también atraviesa los pedidos

Peralta reconoció que los momentos difíciles pueden intensificar la búsqueda espiritual. Señaló que la falta de trabajo, los problemas económicos y la dificultad para llevar el sustento al hogar hacen que muchas personas se acerquen con mayor necesidad a San Cayetano. “Cuando hay situaciones difíciles, complicadas, falta de trabajo o no se tiene el sustento suficiente, eso despierta un poquito más”, explicó.

Sin embargo, remarcó que en Salta la fe no aparece solamente en tiempos de crisis. Según observó desde su llegada, existe una práctica religiosa cotidiana y sostenida. “La gente a veces no necesita que le pase algo, la gente siempre está viviendo su fe”, destacó.

Una devoción que espera una jornada multitudinaria

Durante este viernes se celebran misas a las 7, 10, 17, 19 y 21 horas, mientras que la expectativa está puesta en el domingo, cuando se espera una concurrencia masiva. Para Peralta, la celebración de San Cayetano confirma una característica que ya había advertido en sus primeros meses en la provincia: la fe ocupa un lugar especialmente visible en la vida de los salteños.